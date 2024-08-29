Sungurlu Belediyespor U 14 ve U 16 liglerinden çekildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Sungurlu Belediyespor’un çekilmesinin ardından gruplarda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Ayan 23 Ağustos’ta yapılan Teknik Toplantıda kulüplerin taahhütleri doğrultusunda U 14 liginin 17 takımın iki gruba ayrıldığını ancak Sungurlu Belediyespor’un çekilme başvurusu nedeni ile teknik toplantıda aldıkları karar doğrultusunda A grubunda dokuzuncu sırada bulunan Çorum İdman Yurdu’nun B grubunda beşinci sıraya alındığını açıkladı.

Aynı şekilde U 16 liginde B grubunda üçüncü sırada bulunan Sungurlu Belediyespor’un çekilmesi üzerine A grubunda yedinci sırada bulunan Mecitözüspor’un B grubuna alındığını belirtti.

Bu şekilde U 14 liginin 16 takımla sekizerli iki grupta U 16 liginin ise 12 takımın altışarlı iki grupta oynanacağını belirten İl Temsilcisi Engin Ayan fikstürün bu doğrultuda hazırlanacağını söyledi.