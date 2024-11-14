Sungurlu Belediyespor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray'ın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıya, Zeki Öztekin, Deniz Zengin, Behzat Uyanıker, Ergülü Sepetci ve Yusuf Ocaklı katıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin yaptığı paylaşımda, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yapılan planlamalara vurgu yapıldı.

Dere, "Bu yolda yapacağımız çalışmaları planladık," diyerek, Sungurlu Belediyespor’un gençler için üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü'ne tüm kulvarlarda başarılar dileyerek desteğini ifade etti.