Sungurlu Belediyesispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonunda aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray başkanlığındaki yönetim kurulu görve geldi.

Genel Kurulda kulübün renkleri Çorum FK’nın olduğu gibi kırmızı, beyaz ve siyah olarak belirlendi.

Belediye binasındaki Genel Kurul’da ilk olarak divan seçimi yapıldı ve Belediye Başkanı Muhsin Dere Başkanlığında oluşan divan heyeti saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Sungurlu Belediyesi Spor Kulübü yönetiminin devredildiği genel kurul akabinde, bugüne dek yapılan ve bundan sonra yapılacak olan faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi İsmail Gözelceoğlu tarafından okundu ve açık oylama ile kabul edildi.

RENKLERİ KIRMIZI, BEYAZ, SİYAH OLDU

Sungurlu Belediyesi Spor Kulübünün kırmızı, beyaz, yeşil renkleri, yapılan açık oylama ile kırmızı, beyaz, siyah olarak değiştirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Futbol, voleybol ve güreş branşları başta olmak üzere gençlerimize yönelik birçok altyapı çalışması ve sportif faaliyet gerçekleştireceğimiz Sungurlu Belediyesspor Kulübümüzün nice başarılara imza atmasını temenni ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Daha sonra tek liste ile gidilen seçimde Kulüp Başkanlığına Ahmet Haşim Özsaray getirilirken yönetim kurulunda ilçenin önde gelen isimlerinden bir liste oluştu.

Yönetim kurulu üyeleri Yusuf Ocaklı, Zeki Öztekin, Ahmet Evliyaoğlu, Ergülü Sepetci, Behzat Uyanıker, Deniz Zengin. Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Yetik, Mehmet Ergül, Mevlüt Göyhan. Yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımını yapacak.