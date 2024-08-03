Çorum FK’da forma giyen ve geçirdik sakatlık nedeni ile genç yaşta futbolu bırakan Kıvanç Kaya, Sungurlu Belediyespor’da üst yapı ve alt yapıdan sorumlu olarak göreve başladı.

1998 Bahçelievler doğumlu Kıvanç Kaya Bağcılarspor’da amatör olarak futbola başladı ve 2016 sezonunda Çorum FK alt yapısına transfer oldu. Bir sezon burda forma giyen Kıvanç Kaya başarılı futbolu ile bir sonraki sezon Çorum FK’da profesyonel imza attı.

Üç sezon Çorum FK forması giyen Kıvanç Kaya bir sezon Zorguldak Kömürspor ve bir sezonda Gümüşhanespor’da kiralık olarak forma giydi.

22-23 sezonunda üst üste geçirdiği iki sakatlığın ardından aktif futbolu bırakan Kıvanç Kaya Çorum FK alt yapısında teknik adam olarak göreve başladı.

Genç teknik adam Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’nin Sungurlu Belediye Başkanı olmasının ardından ilçede futbol alt yapısı oluşturmak ve iddialı bir takım kurmak için yaptığı planlama doğrultusunda Sungurlu Belediyespor A takımı ve alt yapısından sorumlu olarak göreve başladı.

Hafta başında Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Kıvanç Kaya ile ilçedeki antrenörlerle birlikte spor salonu ve futbol sahasında çalışma yapan sporcuları ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray yeniden bir yapılanma dönemine girdiklerini ve ilçede sporun gelişimi için yoğun bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Özsaray, Başkan Muhsin Dere’nin organizesinde Sungurlu’da sporu yeniden eski başarılı günlerine taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’de ilçenin her alanda olduğu gibi sporda da çok daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek bu anlamda ilk adımları atmaya başladıklarını söyledi. Dere, sporun gelişimi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Sungurlu Belediyespor Futbol Alt Yapısı ve A takımının başında göreve getirilen Kıvanç Kaya ile futbol kültürü olan ilçede yeniden bir yapılanma sürecine girdiklerini söyledi.

Kaya, öncelikle alt yaş kategorileri için seçmeler yapacaklarını ve bu seçmeler sonunda mevcut kadrolara yeni isimler katacaklarını söyledi.