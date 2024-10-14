2. Amatör Küme’ye iddialı bir kadro ile başlayan Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 9-1’lik galibiyet ile başladı ve ilk haftanın lideri oldu.

Kadrosunu çok sayıda tecrübeli isimle güçlendiren Sungurlu Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Sungurlu temsilcisinin golcü ismi Fazlı Can’ın ilk yarıda dört golle yıldızlaştığı maçın ikinci yarısında da gol yağmuru devam etti.

Daha kontrüllü bir futbol ortaya koyan Sungurlu Belediyespor Tuğrul, Samet’in ve Kıvanç7ın golleri ile rakibi önünde 9-1 galip gelirken ev sahibi takımın tek golü Emirhan’dan geldi.