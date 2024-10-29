Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor beşinci maçında beşinci galibiyetini Ankara Barosu deplasmanında aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Grupta play-off mücadelesi veren ve yollarına namağlup devam eden iki takımın maçında Ankara Barosu takımı, Sungurlu Belediyespor maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu ve temsilcimiz rakibini final setinde 3-2 yenerek beşinci maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Grup lideri TVF Spor Lisesi ise 1921 Orduspor deplasmanında 3-0 galip gelerek beşinci maçından da set vermeden 3-0 galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Ligin diğer zorlu maçında ise Yıldızlar Topluluğu Al Star takımı ile Anadolu Şahinspor maçından 3-2 galip ayrılan Yıldızlar Topluluğu üçüncü sıraya yükseldi.

Başkent Beşiktaşlılar ise Yedidağspor karşısında ilk galibiyetini aldı.

Ligin altıncı hafta maçları hafta sonunda oynanacak. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligden çekilen Tusaşspor maçı nedeni ile haftayı oynamadan geçirecek.