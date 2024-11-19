Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor grupta yedinci maçından da galibiyet ile ayrılarak sıralamadaki yerini korudu.

Ligin sekizinci haftasında yedinci maçında evinde Başkent Beşiktaşlılar takımını konuk eden temsilcimiz rakibi önünde fazla zorlanmadan 3-0’lık net galibiyet ile yedinci galibiyetini aldı ve 18 puanla lideri takibini sürdürdü. Grup lideri TVF Spor Lisesi haftayı oynamadan geçti.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir evlerinde oynadıkları maçta rakipleri önünde baştan sona kadar kontrolü ellerinde bulundurarak iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Özdemir maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlara ve özellikle Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye teşekkür etti.

Ligde ikinci hafta içi mesaisi yarın oynanacak. Ligin dokuzuncu hafta maçlarında Sungurlu Belediyespor sahasında Giresunspor’u konuk edecek. Lider durumdaki TVF Spor Lisesi ise Dereköy Kartalspor deplasmanında mücadele edecek.