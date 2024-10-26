Erkekler Voleybol 2. liginde beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor play-off yolundaki zorlu rakiplerinden Ankara Barosu deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda bugün saat 11’de başlayacak maçta ligin iki nağmağlup takımı Ankara Barosu ile Sungurlu Belediyespor takımları karşılaşacak.

Ligde 4 maçınıda kazanarak 12 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor üç maçından da galibiyet ile ayrılan ve 9 puanla üçüncü sırada bulunan güçlü rakibi önünde kazanarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Sungurlu Belediyespor voleybol antrenörü Mustafa Özdemir, lige iyi başladıklarını ve her geçen gün üzerlerine koyarak gittiklerini belirterek ‘Yarın Ankara’da oynayacağımız zorlu maçıda kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz onlarda play-off hedefi ile mücadele ediyorlar. Oldukça zorlu bir maç olacak ancak biz takım olarak öncelikli hedefimiz play-off için kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. İnanıyorumki yarında o mücadeleyi verip beşinci maçımızdan da galibiyet ile ayrılacağız. Ankara’da oturan hemşehrilerimizi bu maçta takımlarına destek vermeye davet ediyorum’ dedi.