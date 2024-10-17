Erkekler Voleybol 2. Ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ücüncü hafta maçında 1921 Orduspor’u deplasmanda 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.
İlk hafta Başken deplasmanından 3-2’lik galibiyet ve iki puanla dönen Sungurlu Belediyespor evinde Anadolu Şahinspor’u 3-0 yenerek yoluna devam etmişti.
Dün oynanan hafta içi maçında 1921 Orduspor depmasmanında da galibiyet serisini sürdürdü. İlk seti 25-21 alan temsilcimiz ikinci sette hücumda etkili olamayınca bu seti ev sahibi takım 25-18 aldı.
Üçüncü sette maça ağırlığı koyan Sungurlu Efeleri hücumda etkili oyunu ile seti 25-21 alarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette rakibinin maça ortak olma çabası ilk bölümde iyi tepki veren Sungurlu Belediyespor direncini erken kırdı ve seti 25-12 maçıda 3-1 alarak 8 puanla grupta liderliğe yükseldi.