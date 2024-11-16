Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor sekizinci hafta maçında yarın evinde Başkent Beşiktaşlılar takımını konuk edecek.

Ligde altı maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Başkent Beşiktaşlılar karşısında galibiyet serisin devam ettirmek istiyor,

Sungurlu Belediyespor ligde altı maçınıda kazanarak 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Konuk Başkent Beşiktaşlılar takımı ise altı maçta üç galibiyet ve üç mağlubiyet 8 puan ile sekizinci sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemirsekiz günde üç maça çıkacaklarını ve bu zorlu takvimi kayıpsız geçerek ligin ilk yarısına istedikleri yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özdemir yarın evlerinde oynayacakları Başkent Beşiktaşlılar maçına hazır olduklarını amaçlarının bu maçı kayıpsız geçerek hafta içi yine evlerinde oynayacakları Giresunspor maçınıda kazanıp bir sonraki hafta lider TVF Spor Lisesi önüne liderlik maçına çıkmayı hedefledilerini söyledi. Özdemir evlerinde oynayacakları bu maça tüm Sungurlulu spor severleri davet etti.

Sungurlu Belediyespor-Başkent Beşiktaşlılar maçını Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılğıını ise Ömer Karabıdak yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görevli.