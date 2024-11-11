2. Amatör Küme’de Sungurlu Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yeşil beyazlılar sahasına konuk ettiği Oğuzlar Belediyespor’u 7-0’lık farklı bir skorla mağlup etti.

İlk düdükle birlikte rakibine üstün bir futbol sergileyen Sungurlu Belediyespor maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Sungurlu bu yarıda da üç gol bularak sahadan 7-0 galip ayrılarak beşinci maçından da üç puanla ayrıydı.

Bu sonuçla birlikte Sungurlu Belediyespor, ligdeki 5. galibiyetini elde ederek puanını 15’e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmayı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ve çok sayıda taraftar izledi.