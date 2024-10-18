Erkekler Voleybol 2. Liginde üçüncü hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini devam ettirdi.

Grupta TVF Spor Lisesi üçüncü maçınıda set vermeden kazanarak liderliğini sürdürürken Sungurlu Belediyespor ise ikinci sırada yer aldı.

Sungurlu Belediyespor, Orduspor deplasmanında 3-1’lik skorla kazanarak üçüncü maçından galibiyet ile ayrıldı ve 8 puanla ikinci sıraya yükseldi.

TVF Spor Lisesi üçüncü maçında Yedidağspor önünde 3-0 galip geldi ve üçüncü maçından da set vermeden ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ankara Barosu takımı iki maçınıda kazanarak ikinci sırada yer aldı.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligdeki dördüncü hafta maçında pazar günü evinde Maliye Voleybol takımı saat 16.00’da başlayacak.