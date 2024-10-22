2. Amatör Küme’de 2. hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor ve Buharaspor takımları ikide iki yaparak yollarına kayıpsız devam ettiler.

Ligin iki iddialı takımı Sungurlu Belediyespor ile Dodurga Belediyesi Beyliğispor arasındaki maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılarak ikinci maçınıda üç puanla kapatarak liderliğini sürdürdü.

Buharaspor ise evinde konuk ettiği Bayat Belediyespor karşısında 4-0 galip gelerek üç puanla yoluna kayıpsız devam etti ve ikinci sıraya yükseldi.

Oğuzlar Belediyespor evinde oynadığı maçta Düvenci Belediyespor’u 5-1 yenerek ilk üç puanını aldı.

Mecitözü Gençlerbirliği ise Kargıserispor deplasmanından 4-2’lik galibiyet ve üç huanla dönmeyi başardı.

Ligde üçüncü hafta maçları pazar günü oynanacak. lider Sungurlu Belediyespor evinde Bayat’ı konuk ederken ikinci sırada bulunan Buharaspor ise Oğuzlar Belediyespor deplasmanında karşılaşacak.

Mecitözü Gençlerbirliği evinde Düvenci belediyespor’u konuk ederken Kargıserispor ise Dodurga Belediyesi Beyliğispor ile karşılaşacak.