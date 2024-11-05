2. Amatör Küme’de dördüncü hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor liderliğini sürdürürken, Dodurga Belediye Beyliğispor’da yarışa devam dedi.

Haftanın kritik maçında ilk üç maçlarını kazanan iki takım Sungurlu Belediyespor ile Buharaspor takımları karşılaştı. Beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne olan maçın son dakikalarına kadar 0-0 beraberlik ile geçildi.

Son bölümde gol sıkıntısı üzerine oyuna kendini alan Sungurlu Belediyespor’un antrenör futbolcusu Kıvanç Kaya golcülüğünü gösterdi ve uzatma dakikalarında attığı iki golle maçı takımına 2-0 kazandırdı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligin diğer şampiyonluk iddiası bulunan takımı Dodurga Belediye Beyliğispor ise Düvence Belediyespor deplasmanında 9-3 gibi farklı skorla kazanarak ligde ikinci sıraya yükseldi ve yarışa devam dedi.

Mecitözü Gençlerbirliği, Bayat Belediyespor deplasmanında girdiği gol düellosundan 4-3 galip ayrılarak ikinci galibiyetini aldı.

Kargıserispor ise sahasında Oğuzlar Belediyespor’u 4-2 yenerek ligde ilk üç puan sevincini yaşadı. Ligde beşinci hafta maçları pazar günü oynanacak.