Sungurlu Belediyespor, 2024 Çorum 2. Amatör Futbol Ligi’nde çıktığı ikinci maçta Dodurga Belediye Beyliğispor’u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

İlk hafta deplasmanda Mecitözü Gençlerbirliği'ni 9-1 yenen Sungurlu Belediyespor, bu hafta sahasında oynadığı maçta da galip gelerek liderlik koltuğunu korudu.

Sungurlu İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda sporsever izledi.

Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü bir oyunla başladı. Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, her iki takım da net gol pozisyonu bulmakta zorlandı. 45 dakikalık dilim sonunda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Sungurlu Belediyespor, daha baskılı bir oyun ortaya koydu.

Defans ve orta saha hattının uyumuyla rakibine fazla şans tanımayanev sahibi takım 65. dakikada Murat Çağlar ile 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen temsilcimiz, 90+7'de Akın Karaarslan'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.90 dakika sonunda sahadan 2-0 galip ayrılan Sungurlu Belediyespor, puanını 6’ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ligin ilk iki haftasını kayıpsız geçen Sungurlu Belediyespor, bu sonuçla hem moral buldu hem de liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Dodurga Belediye Beyliğispor ise aldığı mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Maç sonunda taraftarlar, Sungurlu Belediyesporlu futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek galibiyeti coşkuyla kutladı.