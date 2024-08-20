Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Sungurlu Meslek Yüksekokulu en çok tercih edilen birimler arasına girmeyi başardı.

Meslek Yüksekokulu için yapılan kampüsün 2020 yılı Mart ayı içerisinde hizmete girmesiyle ilçemiz, öğrenciler ve personel yeni kampüse kavuşmuş oldu. Yeni eğitim-öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan kontenjanların doluluk oranları incelendiğinde, Sungurlu Meslek Yüksekokulu programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve bu yüksekokul ve ilçemiz için gurur verici bir tablo oldu. Meslek Yüksekokulunda öğrenci sayısı 1160’a ulaşmış oldu.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, yeni-eğitim öğretim yılı için bilgilendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Buğra Bağcı, “2020 yılında yeni kampüsünde hizmet vermeye başlayan Meslek Yüksekokulumuz alanında uzman 23 akademik personel, 10 idari personel ve 10 yardımcı personel ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuzda aktif olarak 6 bölümde, 7 program bulunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan kontenjanların doluluk oranları incelendiğinde, doluluk oranlarımız yüzde 100 oranına ulaşmıştır. Meslek Yüksekokulumuzun yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1160 öğrencimiz ile devam edecek olması ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

Yeni programların açılması içinde gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden MYO Müdürü Bağcı, “Meslek Yüksekokulumuza sağlık ve savunma sanayi alanında Organize Sanayi Bölgesi gelişimine paralel şekilde istihdam odaklı yeni programların açılması için ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Üniversitemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.