Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) protokol ve katılımcılar tarafından bin adet fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Seferberlik Günü ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında OSB'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Seferberlik Günü olarak kutlanmakta olduğunu söyleyen Kaymakam Mutlu Köksal, "Sungurlu olarak Organize Sanayi Bölgemizde ki alanı ağaçlandırıyoruz. Bu diktiğimiz ağaçların geleceğe nefes olmasını diliyorum. Tüm katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı vekili Kaan Çiftçi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, Yüzbaşı Görkem Güncan, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, İlçe Emniyet Müdür vekili Başkomiser Hatice Sağlam, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (CEKUD) Sungurlu gönüllüleri, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.