Sungurlu Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mutlu Köksal, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binada büro ve saha personeliyle toplantı yaptı.

Köksal, büro ve saha personelleri ile bir araya gelerek devam eden işlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda bilhassa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bozulan yolların, geçtiğimiz günlerde ihale edilen firma tarafından yapılan kısımları bakımından değerlendirmelerde bulunuldu.

Köksal, saha içerisinde de incelemelerde bulunarak, ilgili personellere talimatlar verdi.