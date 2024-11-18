2. Amatör Küme’de namağlup lider Sungurlu Belediyespor, Kargıserispor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini son bölümde bulduğu golle 3-2 yenerek hem liderliğini hemde kayıpsızlığını sürdürdü.

Kargı ilçe sahasında oynanan maçta Kargıserispor güçlü rakibi önünde iyi direnç gösterdi. Ev sahibi takım 30. dakikada Ali ve 32. dakikada Mustafa’nın attığı gollerle biranda 2-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Sungurlu Belediyespor Onur’un attığı golle skoru 2-1 yaptı.

İkinci yarıya beklendiği gibi baskılı başlayan Sungurlu Belediyespor ikinci yarıda oyuna giren Murat Çağlar’ın 48. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı. Golden sonrada baskını sürdüren Sungurlu Belediyespor 78. dakikada sahneye çıktı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golü attı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Sungurlu Belediyespor 18 puanla liderliğini devam ettirirken Kargısersipor ise 3 puanda kaldı.