Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve ülkücü gençler Samsun’u gezdi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından başlatılan “Şehit Cengiz Baktemur Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı Kültürel Geziler” kapsamında Samsun’a gezi düzenlendi.

Başkan Ahmet Semih Çökmez ve beraberindekiler ziyarette Bandırma Vapuru ve müze yerlerini gezdi. Çökmez, “Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehrimiz Samsun'u ziyaret ederek Bandırma Vapuru'nu ve müze yerlerini ziyaret ettik. Kültürel ve eğitsel etkinliklerimiz akabinde sosyal faaliyetlerimiz kapsamında ülküdaşlarımızla yüzme etkinliği gerçekleştirdik.” dedi.