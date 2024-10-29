2. Amatör Küme üçüncü hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor liderliğini devam ettirdi, Buharaspor takibini sürdürdü.

Sungurlu Belediyespor sahasında Bayat Belediyespor önünde 7-1 kazanarak üçüncü maından da üç puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Buharaspor ise Oğuzlar Belediyespor deplasmanından 4-1’lik galibiyet ile dönerek dördüncü maçınıda kazandı ve lideri takibini sürdürdü.

Ligin diğer iddialı takımı Dodurga Belediye Beyliğispor ise Kargıserispor deplasmanında gol düellosundan 6-3 galip aynılarak yarışa devam etti.

Ligin puansız takımı Düvenci Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 3-2 kazanarak ilk üç puanını aldı.

2. Amatör Küme’de dördüncü hafka maçları pazar günü oynanacak.

Lider Sungurlu Belediyespor takipcisi Buharaspor ile deplasmanda karşılaşırken üçüncü sırada bulunan Dodurga Belediyespor ie Düvenci Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.