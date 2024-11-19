2. Amatör Küme’de altıncı hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor ve Dodurga Belediye Beyliğispor takımları zirvede yalnız kaldı.

Lider Sungurlu Belediyespor altıncı hafta maçında Kargıserispor deplasmanında beklemediği kadar zorlandı. 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi önünde zorlansa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrılarak ligdeki altıncı galibiyetini aldı ve liderliğini açık ara sürdürdü.

Hatanın en kritik maçında ise aynı puana sahip iki takım Buharaspor ile Dodurga Belediyesi Beyliğispor takımı arasındaki maçın ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İlk yarısını 2-1 önde tamamlayan Dodurga ikinci yarının başında bulduğu gollerle farkı açtı ve rakibini 7-1 gibi farklı skorla yenerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Grubun diğer maçlarında ise Mecitözü Gençlerbirliği, Oğuzlar Belediyespor deplasmanından 3-2 galip ayrılarak üçüncü üç puanını aldı.

Bayat Belediyespor ise sahasında gerişe düştüğü maçta Düvenci Belediyespor önünde 5-2 kazanarak ikinci üç puan sevincini yaşadı.

2. Amatör Küme’de ilk yarı bu hafta sonu oynanacak erteleme maçları ile tamamlanacak.