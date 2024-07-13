Sungurlu Yüzme Havuzu açılış için gün sayıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar havuzun bu ay içinde Sungurlu gençliğinin ve halkının hizmetine açılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye yaptırılan spor tesislerinden birisi daha hizmete girmek için gün sayıyor.

Güreş Eğitim Merkezi ve Soyunma odalarının ardından yüzme havuzuda tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Sungurlu Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Yapımcı firma yetkililerinden bilgi alan Çağlar geçici kabulünün eksiklerin belirlendiğini ve önümüzdeki hafta içinde bu eksiklerin tamamlanacağını söyledi.

Çağlar Yüzme Havuzunun tefrişatı içinde çalışmaların devam ettiğini belirterek bu ay içinde havuzun ilçe gençlerinin ve halkının hizmetine açılacağını söyledi.