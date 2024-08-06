FATİH AKBAŞ

Sungurlu Yüzme Havuzu hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı tarafından yaptırılan yüzme havuzu yapımcı firma tarafından tamamlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçici teslimi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçe halkının hizmetine açılan yüzme havuzunda her yaş grubundan ilçe halkına hizmet verecek. İl Müdürü Cemil Çağlar, ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında Sungurlu Yüzme Havuzununda ilçe halkının hizmetine açıldığını belirterek tüm Sungurluları havuza davet etti.