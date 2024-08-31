Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Ali Kınık Zafer Konserine yoğun katılım oldu.

Sanatçı Ali Kınık ilçe halkına sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sungurlu Belediyesi, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıldönümlerini, ünlü sanatçı Ali Kınık konseri eşliğinde coşkuyla kutladı. Gecede DJ Umut Ceritoğlu ilk olarak sahne aldı. Mehter takımı gösterilerini sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere sahneye gelerek vatandaşlara seslendi. Daha sonra Ali Kınık sahneye gelerek sevilen şarkılarını söyledi. Protokol ve katılımcılar da usta sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konser vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Gecenin sonunda Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ali Kınık’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Program havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Programa MHP Milletvekili hemşehrimiz Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İlçe Başkanı Orhan Özyol, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.