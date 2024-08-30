Sungurlu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Büyük Zaferin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sunguroğlu İlkokulu bahçesinde ki Atatürk Büstüne çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, tören alanındakilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Kaymakamlık, garnizon ve belediye başkanlığının çelenklerinin Atatürk Büstüne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Sungurlu Garnizon Komutanı Binbaşı Aziz Taşkın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından burada ki tören sona erdi.

Törene Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Garnizon Komutanı Binbaşı Aziz Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Muhammed Ali Gevrek, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, BBP İlçe Başkanı Hüseyin Tağıl, il genel meclis üyeleri, oda başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.