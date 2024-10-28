Sungurlu’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Türk milletine armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101. Yıldönümü kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Tören sonunda Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından açılan resim sergisi gezildi.

Çelenk sunma törenine; Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Serhat Doğusoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kaan Çiftçioğlu, Emniyet Müdürü Murat Önder, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, MHP İlçe Başkan Vekili İbrahim Uğraç, BBP İlçe Başkanı Hüseyin Tağıl, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Mehmet Aktaş, oda başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.