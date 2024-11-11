Çorum'un Sungurlu ilçesinde, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" Milli Ağaçlandırma günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Manastır Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinlik hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muhsin Dere, doğa ve çevre bilincinin arttırılması adına yapılan bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Dere, katılımcılara teşekkür ederek, geleceğe daha yeşil bir Sungurlu bırakma hedefiyle bu tür projelere devam edeceklerini vurguladı.

Fidan dikimiyle ilgili yapılan etkinlik, çevreye duyarlı vatandaşlardan ve öğrencilerden büyük bir ilgi gördü.

Fidan dikim etkinliğine Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, gençlik ve çocuk meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.