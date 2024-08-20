Çorum'un Sungurlu ilçesinde, polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve Çarşı Polis Merkezi amirlerinin de katıldığı denetimlerde, araç ve motosikletler durdurularak evrak kontrolleri yapıldı.

İlçe merkezindeki çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi, motosikletler kontrol edildi ve vatandaşların kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca, mezarlıklar, ara sokaklar ve umuma açık alanlarda da denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu’daki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi.