Yıllardır Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda asılı duran, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in sporculara başarılar dilediği pankart Kaymakamlık tarafından indirildi. Maç öncesi krize neden olan pankart gelen tepkiler üzerine tekrar asıldı.

Göreve geldiği günden itibaren spora ve sporculara yaptığı desteklerle herkesin takdirini toplayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in Mahmut Atalay Spor Salonu'nda yıllardır asılı duran, sporculara başarılar dilediği pankart bir süre önce kaldırıldı.

Sungurlu Belediyespor- Ankara Maliye arasında oynanan maç öncesi, pankartın yerinde olmadığını fark eden Belediyespor yetkilileri itiraz etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Abdulkadir Şahiner'in pankartı maç arasında tekrar asıldı.

Pankartın Kaymakamın talimatı sonucu indirildiğini söyleyen ve durumu tepki gösten Sungurlu Belediyespor yetkilileri, "Başkanımız yıllardır sporun ve sporcunun daima yanında oldu. Ve bu yıl Sungurlu'nun evlatlarına milyonlarca lira yatırım yaptı. Ne bu kin ne bu öfke? Bu zamana kadar spora ve sporcuya hiç bir desteğini duymadığımız Kaymakam bey, Sungurlu'nun sorunları ile ilgileneceği yerine, bir pankartın peşine düşmüş" dediler.

Sungurlu'nun heba olan 4 yılına yazık diyen kulüp yetkilileri, pankartın bir daha indirildiği takdirde Türkiye 2. Voleybol Ligi başta olmak üzere tüm Amatör branşlardaki takımları ligden çekeceklerini belirterek, "Sungurlu Belediyespor sporcuları her şeyin üstündedir. Biz astık, hadi şimdi gücünüz yetiyorsa gelip indirin" ifadelerini kullandılar.