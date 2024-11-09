Sungurlu’da freze yapılan yollarda sıcak asfaltın tamamlanmasının ardından rögar kapakları ve su gideri ızgaraların seviyesi düşmüştü.

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri rögar kapaklarını ve ızgaraları asfalt seviyesine getirmek ve dengeyi sağlamak için çalışma başlattı. Asfalt çalışmalarını ilk günden itibaren yerinde takip eden Belediye Başkanı Muhsin Dere, yapılan bu çalışmaları da yerinde inceledi ve gerekli talimatları verdi.

Belediyeden yapılan açıklama da, “Asfalt çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından rögar kapaklarının yükseltme işlemleri başladı. İlçemiz ana caddelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz sıcak asfalt döküm çalışmaları sonrası yollarda bulunan rögar kapaklarının yükseltilip asfalt hizasına getirilmesi için çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından başlatıldı.” ifadeleri kullanıldı.