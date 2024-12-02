Çorum 2. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Sungurlu Belediyespor, sahasında ağırladığı Mecitözü Gençlerbirliği'ni 9-0 mağlup ederek ligdeki kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Sungurlu Belediyespor, ikinci yarıda oynadığı etkili futbolla rakip fileleri 6 kez daha havalandırarak sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Sungurlu Belediyespor’da oyuna ikinci yırada giren Murat Çağlar attığı dört golle takımının öne çıkan ismi oldu.

Sungurlu Belediyespor, üstün futboluyla taraftarlarına keyifli bir maç izletirken şampiyonluk yolunda güçlü bir mesaj verdi.

Ligin ilk devresinde de Mecitözü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 9-1 yenen Sungurlu Belediyespor, iki maçta toplam 18 gol atarak rakibine karşı büyük bir üstünlük sağladı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan kulüp yöneticileri, takımın performansından memnun olduklarını ve şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Sungurlu Belediyespor, aldığı bu galibiyetle taraftarlarını sevindirirken, ligdeki iddiasını da perçinlemiş oldu.