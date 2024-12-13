Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, Sungurlulu kadınlara çağrıda bulunarak düzenleyecekleri ‘Altın Bilgi Günleri’ne davet etti.

MYO’da kadınlara yönelik 6 haftalık Altın Bilgi Günleri düzenleyeceklerini ifade eden Bağcı, “Haydi Sungurlulu kadınlar, birlikte öğrenelim, birlikte güçlenelim” dedi.

Yaptığı açıklamada etkinlik hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Buğra Bağcı, “Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu olarak, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla, ilham veren bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak, becerilerini geliştirmek ve toplumsal katılımını artırmak adına 6 haftalık özel bir eğitim programı hazırladık. Sungurlulu kadınlarımızla buluşmayı hedefleyen bu proje, yalnızca bir eğitim etkinliği değil, aynı zamanda ilham, dayanışma ve yenilenme için eşsiz bir fırsat sunuyor. “Altın Bilgi Günleri” kapsamında, kampüsümüzün huzurlu ortamında sizleri, bilgisayar programcılığından sağlıklı yaşam eğitimlerine, çocuk gelişiminden girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede birbirinden zengin içeriklerle buluşturacağız. Amacımız, siz değerli kadınlarımızın hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında fark yaratmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasına katkı sağlamak.

Günlük hayatta teknolojiyi daha etkin kullanmayı öğrenebilir, dijital dünyada güvenle yol alabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları geliştirebilirsiniz. Çocuklarınız ve torunlarınızla daha kaliteli vakit geçirmenin yöntemlerini keşfedebilirsiniz. Girişimcilik ve finansal yönetim becerileriyle ekonomik özgürlüğünüze katkı sağlayabilirsiniz. Sosyal hayatta daha aktif bir yer edinerek kendinizi ve çevrenizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilirsiniz. Sungurlulu kadınlarımızın her birine dokunmayı hedefleyen bu projede yer almak isteyenlerin, başvurularını kaçırmamalarını önemle rica ediyorum. Bilgi, öğrenme ve dayanışma dolu bu yolculukta sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Kendi gücünüzü keşfetmek ve geleceğinize yön vermek için bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi ve iletişim için [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0 (364) 311 60 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Haydi Sungurlulu kadınlar, birlikte öğrenelim, birlikte güçlenelim” ifadelerini kullandı.

Katılmak isteyenler için başvuru tarihleri 9-13 Aralık 2024, kayıt tarihleri 16-17 Aralık 2024 ve eğitim tarihleri ise 19 Aralık 2024-23 Ocak 2025 olarak bildirildi. (Haber Merkezi)