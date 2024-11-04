2. Amatör Küme’de ilk üç maçlarını kazanan iki takım Buharaspor ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçta Sungurlu takımı hem hocalık hem futbolculuk yapan Kıvanç Kaya’nın ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Sungurlu Belediyespor etkili oldu ancak pozisyonları değerlendiremedi. Buharaspor ise ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Maçın ikinci yarısında da büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Sungurlu Belediyespor baskılı oynadı ancak çok iyi mücadele eden Buharaspor güçlü rakibine gol izni vermedi.

Son bölümde oyuna giren Kıvanç Kaya 89. dakikada takımına hayat veren golü attı ve 1-0 öne geçirdi.

90+4. dakikada ise yeniden sahne alan Kıvanç maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-0 Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor 12 puanla liderliğini sürdürürken Buharaspor 9 puanda kaldı.