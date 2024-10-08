Ahlatcı Çorum FK lige verilen milli ara nedeni ile Süper Lig takımları ile yapmak için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Heyeti kadroda sakatlıktan dönen ve maç eksiği olan fazla forma şansı bulamayan isimleri görmek için planladığı hazırlık maçı için Samsunspor, Sivasspor ve Kayserispor ile yaptığı görüşmeler olumsuzlukla sonuçlandı.

Üç kulüpten bazılarının teknik adamları bazılarının ise sakatlıklardan dolayı hazırlık maçı yapmayı düşünmedikleri için Çorum FK’ya olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

İzin bir gün uzadı

Çorum FK’da milli ara nedeni ile verilen üç günlük izin bir gün uzatıldı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın maçı cuma akşamı oynamaları ve yabancı oyuncuların bir gün ekstra izin istemeleri üzerine diğer futbolculara da bir gün izin verdiği öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takım yarın akşam saatlerinde tesislerde toplanacak ve Boluspor maçının hazırlıklarına aygün yapacağı çalışma ile start verecek.