Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Esenler Erokspor maçı sonrası TRT Spor'a konuştu.

Şampiyonluğu Çorum halkına armağan eden Uçar; "

"Gerçekten çok zorlu bir periyoda geldik. Kendi kurduğumuz bir takım değildi ama futbolcular gerçekten bizi çok iyi karşıladılar. İçeride gerçekten çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz de buna uyum sağladık. Herkese dokunmaya çalıştık. Gördüğümüz eksikleri kapatmaya çalıştık. Üstüne 'neler yapabiliriz' diye sabah akşam analiz yaptık ve karşılığında Süper Lig geldi. Çorum halkına armağanımız olsun." diye konuştu

İLK SENEMİZDE HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KALMAK

Süper Lig'deki hedefini de açıklayan Uğur Uçar; "Tabii hedefimiz önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transferlere bakacağız, alacak oyunculara bakacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Hedeflerimiz neler. Ama doğru planlamayla önce ilk senemizde Süper Lig'de kalmak. Maç maç gidip nerede olduğumuza bakacağız. Maç maç gidip, maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız" ifadelerini kullandı.