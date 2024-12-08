Suriye'de rejimin çöküşünün ardından başkent Şam'dan büyük bir göç yaşanıyor. Muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından rejim destekçileri, sahil bölgelerine doğru yola çıktı. Şam-Halep yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
SAHİL BÖLGELERİNE İLERLİYORLAR
Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından başkent Şam’dan sahil bölgelerine göç gözlendi. Muhaliflerin başkent Şam’da kontrolü sağlamasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Esad rejimi destekçileri, sahil bölgelerine göç etmeye başladı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Araçlarıyla yola dökülen rejim destekçileri, Şam Halep yolu üzerindeki M5 uluslararası kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Editör: İhlas Haber Ajansı