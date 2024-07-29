Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcuların belirlendiği il birinciliği cumartesi günü yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 49 kız 28 olmak üzere 77 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıktletlerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Türkiye yıldızlar Taekwondo Şampiyonası 26-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Şampiyonanın yapılacağı il önümüzdeki günlürde belli olacak.

Yapılan maçlar sonunda kızlar kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar;

33 kilo: 1.Asuman Aksoy, 2. Ecrin Buğlem Geldi.37 kilo: 1.Merve Tuana Şentürk, 2.C.Naz Kahraman, 3.Türkan Belinay Eraltay, 4.Alara Naz Serttaş.41 kilo: 1.Ceylin Ulcayın, 2.Ceren Türkoğlu, 3.Eda Şimşek.44 kilo: 1.Zeynep Özdemir, 2.Şura Eker, 3.Gül Berna Taş, 4.Irmak Fındık.47 kilo: 1.Rana Çalışkan, 2.Nehir Sude Eker, 3.Elanur Döngel, 4.Ecrin Uçar.51 kilo: 1.Yağmur Keskin, 2.Nisanur Alla, 3.Nisa Yağlı, 4.K.Rümeysa Karaağaç.55 kilo: 1.Nehir Akkaya, 2.Evra Nur Çelen, 3.Sena Özden, 4.Yağmur Tahtacı.59 kilo: 1.Nuru Bektaş, 2. Nurbanu Boyraz, 3.Hazal Halaçoğlu, 4.Hüma Hazal Ilık.+59 kilo: 1.Sena Ecrin Saçmacı, 2.Elinaz Çavuş, 3.Ayşegül Keleş, 4.Zeliha Şahin.

Yıldız erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şunlar ;33 kilo: 1.Enes Yücedağ, 2.Yaşar Tosundereoğlu.37 kilo: 1.Mustafa Eymen Avcıoğlu, 2.Uğur Bayraklı, 3.M.Emin Özkılıç, 4.Göktuğ İmeci.41 kilo: 1.Abdullah Özbaydemir.45 kilo: 1.Doğukan Ergin, 2.Yasin Emir Sevinç, 3.M.Arslan Gedik, 4.M.Emin Yüksel.49 kilo: 1.Kerem Kavaklı, 2.M.Kaan Sayar, 3.Semih Erkan, 4.Berat Yıldız.53 kilo: 1.A.Saim Özbaydemir.57 kilo: Y.Uğurhan Çetinkaya, 2.Eren Erdem.61 kilo: 1.Boyraz Kasırga, 2.Berat Kılcı, 3.Yahya Atmaca.65 kilo: 1.Osman Efe Çaylak.+65 kilo: 1.Tugay Yolal, 2.Poyraz Yetkin, 2.Mehmet Can Atmaca, 4.Miraç Kaya Karataş.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek.

Şampiyonanın yapılacağı il federasyon tarafından daha sonra belirlenecek.