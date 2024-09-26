Çorum Taekwondosu 15 yıl sonra milli takıma sporcu göndermeyi başardı. Çorum Öncüspor kulübünden Tugay Yolal Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

15 yıl önce değişik kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına bir çok milli sporcu çıkartan Çorum Taekwondosu son yıllarda büyük bir çöküş yaşadı. En son 2009 yılında şu anda Çorum Gençlikspor Taekwondo Antrenörü Arif Atak milli takımla İran’da mücadele etti. O tarihten buyana yurt dışında milli takıma sporcu gönderemeyen Çorumun hasreti 15 yıl sonra bitti.

Çorum Öncüspor kulübünden Tugay Yolal 7-9 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında +68 kiloda milli takımda mücadele edecek. Bu yıl içinde yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Tugay Yolal bu başarısı ile Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

Tugay Yolal’ın antrenörü İlhan Aşkın Avrupa Kulüpler Şampiyonasında kazandığı gümüş madalyanın ardından Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında da ülkemize madalya kazandıracağına inandığını belirterek milli takımdaki tüm sporculara başarılar diledi.