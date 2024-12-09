Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 milletvekili ile temsil edilen Çorum’da milletvekillerinin TBMM 28’inci Yasama Dönemi’nde 1.5 yıllık performansı belli oldu.

TBMM Resmi Sitesi’nde 9 Aralık itibariyle yer alan bilgilere göre; CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız toplam 386 meclis faaliyeti ile birinci oldu.

TAHTASIZ'IN KARNESİ

Tahtasız ilk imza sahibi olarak 6 kanun teklifi, imzası bulunan 7 kanun teklifi, 161 yazılı soru önergesi, ilk imza sahibi olduğu 1 genel kurul görüşmesi, imzası bulunan 1 genel görüşme önergesi, ilk imza sahibi olduğu 2 araştırma önergesi, imzası bulunan 99 araştırma önergesi, 93 genel kurul konuşması ve 16 konuşması olmak üzere toplam 386 faaliyet ile öne çıktı.

TBMM Resmi Sitesi’nin yayınladığı TBMM 28’inci Yasama Dönemi 1.5 yıllık faaliyet tablosunda, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya iki, Yusuf Ahlatcı üç, MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı 4’üncü sırada yer aldı.

Bu arada aynı tabloda AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'nın meclis faaliyetlerinde yüzdelik artışta diğer mevkidaşlarına göre çıkış yaptığı gözleniyor.