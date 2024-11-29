Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mimar Sinanspor’u Ankara’da misafir etti.

Çarşamba günü ligin 10. hafta maçında Çubukspor ile deplasmanda karşılaşan Mimar Sinanspor kafilesi maçın ardından Ankara’da Mehmet Tahtasız’ın konuğu oldu.

Mehmet Tahtasız, Mimar Sinanspor kafilesini Ankara TBMM Beştepe Sosyal Tesislerinde miafir etti ve yemek ikramında bulundu.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Mehmet Tahtasız’ın maç öncesinde de kendilerini arayarak kalacak yer konusunda destek verdiğini ancak daha önce otem ile anlaştıkları için mümkün olmadığını kendisinin önümüzdeki haftalarda kalacak yer konusunda elinden gelen desteği vereceğini belirterek kendisine şahsı ve tüm Mimar Sinanspor camiası adına teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partısı Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise Mimar Sinanspor’un Çorum’u temsil ettiğini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirterek kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.