Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde yapılacak işe alımlarla ilgili konuştu.

57 personelin alınacağı İl Özel İdaresine bin 837 kişinin başvuru yaptığını hatırlatan Tahtasız, “Valimizi ve Genel Sekreterimizi bir kere de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden uyarıyorum. Mülakat torpildir, bin 837 kişinin vebalini almayın. Alımlar, başvuru yapan ve şartları uygun olan vatandaşlarımız arasından noter huzurunda kurayla belirlenmelidir” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yerinden yaptığı bir dakikalık konuşmada şunları söyledi:

“Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde, 20 ayrı meslek grubunda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 57 personel alınacağı duyuruldu. İş için 1.837 vatandaşımız başvuru yaptı. Alımların mülakatla yani torpille yapılacağı söylendi. Mülakat liyakatin katilidir. Mülakatın yanlış olduğunu Çorum'da basın açıklamasıyla duyurdum. Cumhurbaşkanı da seçimden önce söz verdi, ‘mülakat kalkacak’ dedi. Sözünüzde durun! Valimizi ve Genel Sekreterimizi bir kere de Türkiye Büyük Millet Meclisinden uyarıyorum. Mülakat torpildir, 1.837 kişinin vebalini almayın. Alımlar, başvuru yapan ve şartları uygun olan vatandaşlarımız arasından noter huzurunda kurayla belirlenmelidir. Halkımıza söz veriyorum: Hak, hukuk, adalet ve liyakat mücadelemiz devam edecek.”