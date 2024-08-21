Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa hazırlanan araç Teknofest 2024 Elektrikli Araç yarışlarında 391 başvuru arasında Kocaeli Gebze’deki TÜBİTAK yerleşkesinde yapışan finallere davet edildi.

Bütün kategorilerde yarışan ve Türkiye derecesi elde ederek Çorum’u en iyi şekilde temsil eden Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayan Milletvekili Tahtasız, 2023 yılında kurulan Industry 5.0 Robot Takımının hazırladığı elektrikli otomobil hakkında bilgi aldı.

Tahtasız; “Örnek bir araç olmuş. Yaptıkları araç ile Çorum’u çok iyi temsil etmişler. Öğretmenlerimiz Vedat Şaşmaz, Mustafa Dokur, Buğra Koçak ile öğrenciler Salih Özüyağlı, Eren Kayabaşı, Furkan Eren Selbes, Ensar Üzel, Tunahan Coşkun, Metehan Göktürk, İsmail Ünal ve Hasan Çörekçi'yi başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi

‘TEŞVİKLERİN EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMASI GEREKİYOR’

Sanayideki ara eleman sıkıntısının çözülmesi için meslek liselerine verilen teşviklerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Tahtasız; “Meslek liselerini özendirmeli ve çoğaltmalıyız. Meslek erbabı gençleri yetiştirmeliyiz ki ülke ekonomisine katkıda bulunsun. Sanayi de şu anda çırak yok, kalfa yok. Peşinden de usta yetişmeyecek. Verilen teşvikler az. Teşviklerin en az asgari ücret düzeyinde olması gerekiyor.” şeklinde konuştu

‘ÇIRAKLIK EĞİTİMLERİ SGK PRİMİNDEN SAYILMALI’

Öğrencilerin çıraklık eğitimlerinin SGK priminden sayılması gerektiğini de dile getiren Tahtasız;

“Okulumuza daha fazla teşvik sağlamalıyız. Bu aracı üreten öğrencilerimiz şu anda başka kuruluşlarda çalışıyor. 16-17 yaşında oldukları için 5 bin 900 gibi bir ücret alıyorlar. Ben her zaman söylüyorum bu çocuklar anlı öpülesi çocuklar. Çünkü bu çocuklar hem okuyorlar hem de meslek öğreniyorlar. Çocuklarımızın en az asgari ücrete yakın maaş almaları lazım ki gençlerimizi teşvik edelim. Bu konuda defalarca soru önergesi verdim. 16-17 yaşındaki gençlerimiz özendirilmeli ki meslek sahibi olsun. Bu sayede tornacı, motor ustası, elektrik ustası olacak ama çocuklarımız meslek liselerine gönderilmediği için ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Liseyi bitiren üniversiteye gidiyor ama üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamıyor. Meslek liselerinin desteklenmesi ve özendirilmesi gerekiyor. Gençlerimiz hem meslek liselerinde okumalı hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmalı. Devletimizin meslek liselerini tercih eden gençler için ayrıca çıraklık eğitimlerini SGK priminden saymalı.” ifadelerini kullandı.