TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Ekim ayında yapacağız dediği hızlı tren ihalesini hatırlatarak, “Yedi gün kaldı, görünen o ki bu söz de diğerleri gibi yalan olacak” dedi.

AK Parti iktidarının 23 yılının Çorum’a söz verip masal anlatmakla geçtiğini ifade eden Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada, “Çorum'a söz verilip yapılmayan ve bitmeyen projeler saymakla bitmez: Havaalanı, demir yolu, Hitit Üniversitesi güney kampüsü, Oğuzlar su ürünleri ve su sporları yerleşkesi, acemi birliği, Kırkdilim Tüneli, Osmancık-İskilip-Ortaköy-Mecitözü yolu, İskilip-Tosya yolu, Oğuzlar-İskilip sahil yolu, Osmancık içme suyu ve arıtma tesisi, Obruk-Dutludere sulama kanalı, Eskiköy, Büğdüz mebran sulama havuzu çürüyor. Serban ve Harmancık köyü sulama göleti, Sungurlu Diği Barajı ve Kırankışla içme suyu ve tarımsal sulama göleti, Boğazkale-Alacahöyük-Ortaköy-Şapinuva turizm yolu, Alacahöyük Hitit Barajı Projesi çürüyor ve daha niceleri. Yirmi üç yıldır hayatınız Bakan ziyareti ve söz verip yapamamaktan ibarettir” dedi.