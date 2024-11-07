Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada TOKİ’nin “İlk Evim ve İlk Evim Arsa” projesi ile ilgili verdiği önergeye gelen cevabı değerlendirdi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hak sahibi vatandaşların mağdur edildiğini ortaya koyduğunu iddia etti.

İlk Evim 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili verileri paylaşan Bakan Murat Kurum, “İlk Evim sosyal konut projesinin başvuruları; 14.09.2022-31.10.2022 tarihleri arasında alınmıştır. İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasına 4 milyon 689 bin 957 kişi katılmış olup, 266 bin 973 kişi konut alma hakkına sahip olmuştur. İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi kapsamında; bu güne 6 bin 530 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İlk Evim Arsa projesiyle ilgili bilgileri de paylaşan Kurum, “Ülkemiz genelinde İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 69 il merkezi ve 624 ilçede; müstakil ve müşterek arsa projeleri için çekilen hak sahipliği kuraları sonucunda; 235 bin 439 adet hak sahibi bulunmakta olup, söz konusu talepler 88,208,406 metrekare alanda karşılanabilmektedir. İlk Evim Arsa projesi kapsamında toplamda; 6 bin 23 adet hak sahibinin tahsis sürecinde, banka sözleşme işlemleri tamamlanmış veya devam etmekte olup, hak sahiplerinin ödemelerini tamamlaması müteakip, ipotekli ve şerhli olarak tapu devir işlemlerine başlanacaktır” diye konuştu.

Seçimlerden önce halkın ağzına bir parmak bal çalan AKP iktidarının hak sahiplerinin umutlarıyla oynadığını kaydeden Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

“AKP’nin seçim yalanlarından halkımız bıktı. 2023 genel seçimlerine kısa bir süre kala büyük bir müjde olarak duyurulan TOKİ ilk evim ve ilk evim arsa projeleri için o dönem vatandaşlardan 500’er lira para toplandı. Kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Konutlar iki yıl içerisinde bitecek, arsalarda da evler yükselecekti. 2022 yılında kuraları çekilen ve hak sahipleri belirlenen projenin bu yılın sonunda bitirilmesi gerekiyordu. Ancak gelinen noktada yüzde 5’i dahi tamamlanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ projeleri boşa çıktı. Ev hayali kuran binlerce vatandaşımız kandırıldı, mağdur edildi. Oy uğruna insanların hayalleriyle oynayanlara yazıklar olsun.”