Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, arazilerinde, bağ ve bahçelerinde büyük bir yangın felaketi yaşayan Çorum Merkez Üçköy ve Örencik köylerini ziyaret etti.

Tahtasız, köy muhtarlarına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespitinin yapılması ve mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı.

Yaşanan yangının ardından beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal ve Ümit Er ile birlikte Üçköy Muhtarı Hasan Sezgin ve Örencik Köyü Muhtar Azası Sadık Çalışkan'a ziyarette bulunan Tahtasız, “Bu zor günlerde, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.