Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, AK Parti İstanbul Milletvekilli Nilhan Ayan’ın TBMM’deki konuşmasının bir bölümünde Türkiye’deki başörtüsü sorununa dikkat çektiği esnada “Senin başörtünü de mi çıkardılar” şeklindeki sözlerine tepki göster di. Şanal, “Yıllarca başörtüsünden olayı eğitim hakkı elinden alınan, ikna odalarında psikolojik şiddete uğrayan, işinden edilen, bir çok hak ihlaline uğranan bunca insanın mağduriyetinin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen bu zihniyet, yaşanan bunca mağduriyetin de mimarıdır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İsmail Şanal, 28 Şubat sürecinde muhafazakar kesimin yaşadığı mağduriyetleri hatırlatarak, “28 Şubat sürecinde “Laiklik düşmanı’ olarak etiketlenen muhafazakâr kesim fişleme, disiplin cezaları ve görevden uzaklaştırmalarla itibarsızlaştırılarak memuriyet, yönetim kademeleri ve iktidar alanından tasfiye edilmiştir. Başörtülü öğrenciler okullarına devam edememiş, eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Yine bu süreçte, dindar ve eğitimde başarılı olanların kariyer yollarının kapatılması için İmam Hatip liseleri ve İlahiyat fakültelerine yönelik kararlar alınarak ‘havuzun kurutulması’ hedeflenmiştir. Nitekim rakamlar da bunu açık açık ortaya koymaktadır. 28 Şubat’ın en büyük mağdurları hiç şüphesiz başörtülü hanımefendilerdir. Bunca çekilen acıyı görmezden gelerek mağduriyetlerin dile getirilmesine bile tahammül edememek ülkemizde bu sürecin yaşanmasının bir numaralı mimarı CHP zihniyetinden başkasını zaten rahatsız etmez” ifadelerini kullandı.

Başörtülülerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Memur-Sen ve bağlı sendikaların girişimcileri sonucu Özgürlük İçin 10 Milyon İmza kampanyası başlatıldığını ve 12 milyon 300 bin imza sonucu yapılan düzenlemelerle giderilmeye çalışıldığını hatırlatan Şanal, şunları söyledi:

“ CHP zihniyeti maalesef her zaman halkımızın değerleri ile kavgalı olmuştur. CHP zihniyeti bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemedi. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. Köhnemiş alışkanlıklarla, halkının değerlerinden, isteklerinden uzak olduğunu zaten biliyoruz da keşke iddia ettiğiniz gibi gerçekten mütedeyyin halkımızla helalleşe bilseydiniz. Milletin değerlerini alenen aşağılayan, başörtüsüne bir metrelik bez parçası diyen, camileri ahıra çeviren, evrensel mesaj olan ezanı Türkçe okutan, iktidara gelmesi halinde Diyaneti, “ihtiyaç fazlası diyerek İmam Hatipleri kapatacağını söyleyen, yıllarca büyük uğraşlarla sendikamızın elde ettiği Sınavsız lisans tamamlama hakkını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak iptal ettiren, “Başörtülü Hakimin adaletine güvenmiyorum” diyen, 4-6 yaş Kuran Kurslarına ortaçağ düşüncesi diyen, İmam Hatip Mezunlarına kat sayı zulmünü reva gören ve halkıyla, dini değerlerle sürekli kavgalı olan CHP zihniyetini bu millet gayet iyi tanıyor. Görüyoruz ki maalesef yıllar bu kafadan hiç bir şey eksiltmemiş.

Asıl olması gereken mağduriyetlerin dile getirilmesinden rahatsız olmak değil, mağduriyetlerin giderilmesi için çaba sarf etmektir. ” (Haber Merkezi)