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Milli ara nedeni ile yoğun bir çalışma geçiren Ahlatcı Çorum FK, Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmzı Siyahlı takımda futbolcularınhırsı ve isteği teknik heyeti mutlu etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana Sadık Arda dışında tüm futbolcular katıldılar. Kaleci Ali Türkan ve Ahmet İlhan takımda ayrı olarak düz koşu yapmaya devam ederken Atakan Cangöz takımla birlikte çalışmalara başladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra toplu olarak yapılan tempolu koşu ve ardından dar alanda pas çalışması ile deavam etti. Antrenmanın son bölümünde ise önce yarı sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Altay maçının oyun taktiği üzerinde futbolculara bire bir uyarılarda bulundu.

Taktik çalışma sırasında futbolcuların yüksek hırsı ve moralli olmaları teknik heyeti mutlu etti. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.