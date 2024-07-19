İkinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdüren Çorum Futbol Kulübü'nün önceki gün gerçekleşen antrenmanını TRT Spor ekibi ziyaret etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta TRT Spor mikrofonuna yaptığı açıklamada, Bolu kampının gayet verimli geçtiğiniz belirterek, oyuncuları yeni sezona hazırladıklarını ifade etti.

Kamp döneminde en büyük isteklerinin sakatlık olmaması olduğunun da altını çizen Özbalta, "Bolu kampı gayet iyi geçiyor. En büyük isteğimiz oyuncularımızın fiziksel olarak hazırlanıp bir yandan da taktiksel olarak da vermemiz gerekiyor. Bunu ayarlarken da en büyük dileğimiz sakatlık olmaması. Onun dışında da verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımızın uyumu, beden dilleri gayet iyi durumda. Biz teknik direktörler doğru transferler olduğunda, takımın kimyasını bozmayan transferler olduğunda hayır demeyiz. Yönetim Kurulumuzun da bu yönde çalışması var. Takıma katmak istediği oyuncular var. Ekonomik anlamda bazı adımları doğru atabilmek adına doğru zamanda doğru oyuncuları almak gibi bir dönemden geçiyoruz. İş ahlakı olan, geçen sene gibi başarıya yardımcı olacak, kendi bireysellerine olduğu gibi takım oyununa da yardımcı olacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" dedi.