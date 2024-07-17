Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını sürdürdüğü Bolu’da dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım sabah ve akşam yaptığı antrenmanda Teknik Direktör Serkan Özbalta taktiksel çalışmalara başladı.

Sabah saat 10’da otel sahasında yapılan ilk antrenm ısınma hareketlerinin ardından önce dar alanda ardından ise tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta yeni sezon oyun sistemleri konusunda futbolculara bilgiler verdi.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de çıktığı günün ikinci antrenmanında ise dar alanda pas çalışmasının ardından kanat varyosyanları ve taktiksel bir programla günü tamamladı. Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.